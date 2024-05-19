Pendik'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Pendik\'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2\'si ağır 4 kişi yaralandı

Pendik'te meydana gelen kazada, taksi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumları ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

19.05.2024 04:11
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Pendik'te taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kurtköy Mahallesi Orhanlı Caddesi'nde Sabri Acar idaresindeki 34 TDY 06 plakalı taksi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Bilal Eren Uluğ yönetimindeki 34 GNU 784 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 sürücü ile takside yolcu oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

trafik, Pendik, Güncel, Son Dakika

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