Pendik'te Tekne Yangını

İstanbul Pendik'te bakımı yapılan teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pendik sahilindeki marinada bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yangın nedeniyle teknede hasar oluştu. ???????
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