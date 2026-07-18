Pendik'te Tekne Yangını - Son Dakika
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Pendik'te Tekne Yangını

18.07.2026 19:34
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Pendik'teki marinada bir teknede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, hasar oluştu.

İstanbul Pendik'te bakımı yapılan teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik sahilindeki marinada bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yangın nedeniyle teknede hasar oluştu. ???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Pendik, Yaşam, Olay, Son Dakika

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