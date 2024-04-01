81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Pendik'te Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Bıçakla Tehdit Eden Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

Pendik'te Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Bıçakla Tehdit Eden Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı

Pendik'te bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şoförün aynı zamanda olay yerinden uzaklaşmaya çalışan bir kadına da tekme attığı tespit edildi. Şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

01.04.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan minibüs şoförü gözaltına alındı.

Polis ekipler, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bıçakla tehdit görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yolcu minibüsü şoförü E.B'nin, yol verme nedeniyle tartıştığı bir araç sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği belirlendi.

Kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan kadına da tekme attığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

E.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Bıçakla Tehdit Eden Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı
    10:29 Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı

    Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı. Yunus Emre Ortaokulu ve Osman Atilla Ortaokulu takımları birinci oldu. Utku Şimşek ve Zeren Bakırcı bireyselde birinci oldu. Ödüller Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.

  • Kahramanmaraş'ta Ramazan Ayında Fıstıklı Börek Yoğun İlgi Görüyor
    10:29 Kahramanmaraş'ta Ramazan Ayında Fıstıklı Börek Yoğun İlgi Görüyor

    Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen fıstıklı börek, ramazan ayında fırınlarda yoğun ilgi görüyor. Şekerli olmasıyla dikkat çeken börek, iftar sofralarında sıklıkla tüketiliyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan börekler, doyurucu özelliğiyle de tercih ediliyor. Kahramanmaraşlı börek ustası, fıstıklı böreğin kentin lezzetli yiyeceği olduğunu belirtti.

  • Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
    10:27 Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

    Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, Kemalköy köyünde KADES'in amaçları ve kullanımı hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı. Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

  • Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları yarın başlıyor
    10:26 Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları yarın başlıyor

    Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan haftanın açılış maçı olacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.

  • İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı
    10:26 İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

    Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Hastanesi'nin çadırlarına İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda en az 4 Filistinli öldü, 17 kişi yaralandı. Saldırıda çadırların alev alışını gösteren bir video sosyal medyada paylaşıldı. Hamas yönetimi ise İsrail'i kınayarak uluslararası ve bölgesel kuruluşlara suçu kınamaları çağrısında bulundu.

  • Denizli'de CHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini Önde Tamamladı
    10:25 Denizli'de CHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini Önde Tamamladı

    Denizli'de yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 15, AK Parti 3 ve YRP 1 seçim merkezinde önde tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

  • Edirne'de 5 Akaryakıt İstasyonu Denetimler Sonucunda Geçici Olarak Kapatıldı
    10:21 Edirne'de 5 Akaryakıt İstasyonu Denetimler Sonucunda Geçici Olarak Kapatıldı

    Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 5 akaryakıt istasyonunun 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edildi. Bu istasyonlar eksiklikleri giderilene kadar mühürlendi ve 2 istasyona ise ihtar verildi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

  • Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 347 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
    10:21 Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 347 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kulaklık ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
    10:18 Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi

    31 Mart seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77 oy alan İYİ Parti'de Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ederek Genel Başkan Meral Akşener'e çağrıda bulundu. İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in kurultay kararı aldığını duyurdu. Akşener'in bugün saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.


09:28 AK Parti’nin kalesi Üsküdar CHP’ye geçti Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı
09:17 Türkiye’nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi Türkiye'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
10:10 Ünlü isimlerin siyaset karneleri İşte aldıkları oy oranları Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 10:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Bıçakla Tehdit Eden Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement