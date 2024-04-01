Pendik'te Trafikte Tartıştığı Sürücüyü Bıçakla Tehdit Eden Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı

Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı. Yunus Emre Ortaokulu ve Osman Atilla Ortaokulu takımları birinci oldu. Utku Şimşek ve Zeren Bakırcı bireyselde birinci oldu. Ödüller Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.