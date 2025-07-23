İstanbul'un Pendik ilçesinde yasa dışı silah ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda silah temin edip sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Sancaktepe'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, G.K, V.Y. ve İ.D. gözaltına alınırken aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 31 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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