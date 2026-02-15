Pendik'te Yılın Kareleri Oylaması

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cin, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

Cin, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in Senegalli genç kızın, Awa Marie Fall'un yazdığı, kadın mahremiyetini konu alan "Kırık Çiçeklerin Yumuşak Işığı" adlı romanını okuduğu ana ait "Rastgeldi" fotoğrafına oy veren Cin, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildiği anı gösteren fotoğrafı ile Ali Jadallah'ın İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzelilerin yardım noktasında yoğunluk oluşturduğu kareyi yansıtan fotoğrafı seçti."

Pendik Belediye Başkanı Cin, "Yılın Kareleri" oylaması için AA'ya teşekkür ederek, değişik kategorilerde farklı fotoğraflar seçtiğini ve fotoğrafların 2025 yılının bir özeti gibi olduğunu söyledi.

Gazze'deki açlığı anlatan fotoğrafların insanı üzdüğünü dile getiren Cin, "Dünyada hakikaten çok değişik gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin fotoğraflarla yansıtılması, aslında gelecek nesillere de aktarılacak bir şey. Anadolu Ajansı, aynı zamanda tarihe bir miras bırakıyor." dedi.

Cin, Abdülhamid döneminde fotoğrafların ülkelerin ve Osmanlı'nın durumunu tespit etmede önemli bir araç olarak kullanıldığını aktararak, bu geleneğin günümüzde de bilgi aktarımı açısından büyük bir görev üstlendiğini ifade etti. Cin, 2026 yılının barış, kardeşlik, huzur ve özgürlük içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.