Pendik'te 'yürüyen adam' Selami Salman son yolculuğuna uğurlandı

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Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleriyle kamuoyunda "yürüyen adam" olarak yer alan ve evinde ölü bulunan Selami Salman, son yolculuğuna uğurlandı.

Salman için Pendik'teki Kavakpınar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Salman'ın annesi Medine Salman'ın yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı.

Salman'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'na götürüldü.

D-100 kara yolunda Tuzla ve Maltepe arasında yürüyüş yaptığı anlara ait görüntüleri "yürüyen adam" olarak sosyal medyada paylaşılan Salman'ın, yaşadığı bir kazanın ardından sürekli kara yolunda yürüdüğü belirtilmişti.