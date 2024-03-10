Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde çocuklarla birlikte teravih namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde çocuklarla birlikte teravih namazı kılındı

Pendik Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Hz. Ömer Camisi'nde çocuklarla birlikte ramazanın ilk teravih namazı kılındı. Cami girişi balonlarla süslenirken, çocuklar avluda ilahiler dinledi ve oynadı. Programın ardından çocuklara Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi.

10.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı çocuklarla birlikte kılındı.

Pendik Müftülüğünce, çocukların camiye alışması ve namazı sevmeleri için düzenlenen program kapsamında cami girişi çocuklar için balonlarla süslendi.

Aileleriyle camiye gelen küçük çocuklar teravih namazı öncesi avluda çocuk ilahileri dinledi, kendileri için hazırlanan alanda oynadı. Aileler, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hz. Ömer Camisi Müezzini İbrahim Aslan, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan "Çocuklu Teravih" programını bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aslan, çocukları ramazan ayının manevi atmosferine sokmak için Pendik Müftülüğünce böyle bir program düşünüldüğünü, Pendik Belediyesinin de destek verdiğini kaydetti.

Teravih namazında bazı çocuklar anne babalarının yanında saf tutarken, kimi çocuklar da oyun alanında oynamaya devam etti.

Programın ardından çocuklara Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi.

Kaynak: AA

Osmanlı, Pendik, Çocuk, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde çocuklarla birlikte teravih namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
20:14 İsviçre Alpleri’nde 6 kayakçı kayboldu İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
18:05 Samsun’da Merdivenden Düşen Eski MHP İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti Samsun'da Merdivenden Düşen Eski MHP İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 23:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde çocuklarla birlikte teravih namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement