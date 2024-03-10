Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde çocuklarla birlikte teravih namazı kılındı

Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı çocuklarla birlikte kılındı.
Pendik Müftülüğünce, çocukların camiye alışması ve namazı sevmeleri için düzenlenen program kapsamında cami girişi çocuklar için balonlarla süslendi.
Aileleriyle camiye gelen küçük çocuklar teravih namazı öncesi avluda çocuk ilahileri dinledi, kendileri için hazırlanan alanda oynadı. Aileler, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Hz. Ömer Camisi Müezzini İbrahim Aslan, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan "Çocuklu Teravih" programını bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Aslan, çocukları ramazan ayının manevi atmosferine sokmak için Pendik Müftülüğünce böyle bir program düşünüldüğünü, Pendik Belediyesinin de destek verdiğini kaydetti.
Teravih namazında bazı çocuklar anne babalarının yanında saf tutarken, kimi çocuklar da oyun alanında oynamaya devam etti.
Programın ardından çocuklara Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi.
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Edirne'deki tarihi camilerde Ramazan'ın ilk teravih namazı coşkuyla kılındı. Edirneliler, Selimiye Camisi'nde tadilat çalışmaları devam ettiği için ayrılan bölümlerde teravih namazını kıldı. Yatsı namazı öncesinde camiye gelen yüzlerce insan, dua ederek namazlarını kıldı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul Beylikdüzü'ndeki Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret dağıtıldı. Çocuklar ikramlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
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