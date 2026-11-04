Pendik\'te aracına binen kişinin silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Pendik'te aracına binen kişinin silahlı saldırıya uğradığı anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PENDİK'te bir kişi aracına bindiği sırada aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
PENDİK'te bir kişi aracına bindiği sırada aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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