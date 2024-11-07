Pene Pati İstanbul'da Konser Verecek

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Dünyanın önde gelen tenorlarından Pene Pati, 16 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, opera sahnelerinde "güneş ışığı dolu altın ses" sözleriyle tanımlanan Samoa kökenli tenor, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde sahnede olacak.

Aşk ve trajediyi işleyen aryalardan oluşan geniş bir repertuvara sahip sanatçı, konserin ilk yarısında, İtalyan ve Fransız opera geleneğinin seçkin aryalarına yer verecek.

Sanatçı, Gioachino Rossini'nin "Hırsız Saksağan" uvertürüyle başlayacak programda, Giuseppe Donizetti'nin "L'elisir d'amore" operasından "Una furtiva lagrima", Charles Gounod'nun "Faust" operasından "Salut! Demeure chaste et pure", Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut" operasından "Intermezzo" ve "La Boheme"den "Che gelida manina" eserlerini seslendirecek.

Pati ayrıca, Massenet'nin "Manon" operasından "En fermant les yeu", Giuseppe Verdi'nin "Rigoletto" eserinden "Questa o quella" ve Gounod'un "Romeo et Juliette" operasından "L'amour!... Ah! Leve-toi, soleil!" eserlerini de yorumlayacak.

CRR Senfoni Orkestrası, konserin ikinci bölümünde Felix Mendelssohn'un "İtalyan Senfonisi" olarak da bilinen "4. Senfonisi"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.