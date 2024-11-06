Pensilvanya'da Oy Yerlerine Bomba İhbarı - Son Dakika
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Pensilvanya'da Oy Yerlerine Bomba İhbarı

Vali Shapiro, oy verme yerlerinde ihbarlar olduğunu ancak halk için tehdit olmadığını belirtti.

06.11.2024 05:46
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(ANKARA) - Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, eyalet genelinde oy verme yerlerine çok sayıda bomba ihbarı yapıldığını, ancak şu ana kadar halka yönelik "bir tehdit" olmadığını söyledi.

Vali Shapiro, Eyalet Polis yetkilileriyle yaptığı açıklamada, gerekmesi halinde müdahale etmek için yerel güvenlik güçleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Shapiro, bomba tehditlerinin arkasında kimin olabileceği ya da neden halka yönelik bir tehdit olmadığına inandığı konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Uzatma taleplerinin kabul edildiği iki yargı bölgesi dışında, sandıklar ABD saatiyle 20: 00'de kapandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Pensilvanya'da Oy Yerlerine Bomba İhbarı - Son Dakika

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