Pensilvanya'da Oy Yerlerine Bomba İhbarı

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(ANKARA) - Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, eyalet genelinde oy verme yerlerine çok sayıda bomba ihbarı yapıldığını, ancak şu ana kadar halka yönelik "bir tehdit" olmadığını söyledi.

Vali Shapiro, Eyalet Polis yetkilileriyle yaptığı açıklamada, gerekmesi halinde müdahale etmek için yerel güvenlik güçleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Shapiro, bomba tehditlerinin arkasında kimin olabileceği ya da neden halka yönelik bir tehdit olmadığına inandığı konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Uzatma taleplerinin kabul edildiği iki yargı bölgesi dışında, sandıklar ABD saatiyle 20: 00'de kapandı.