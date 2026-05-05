Pensilvanya, Yapay Zeka Şirketine Dava Açtı
Pensilvanya, Yapay Zeka Şirketine Dava Açtı

05.05.2026 18:26
ABD'nin Pensilvanya eyaleti, yapay zeka sohbet robotunu 'doktor' gibi tanıttığı için dava etti.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti yönetimi, bir yapay zeka sohbet robotunun kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbi tavsiye aldıklarını düşünmeye sevk ettiği gerekçesiyle robotu geliştiren şirkete dava açtı.

Pensilvanya eyalet yönetimince açılan davada, "Character.AI" isimli yapay zeka sohbet robotunun sahibi Character Technologies Inc. şikayet edildi.

Buna göre eyalet yönetimi, söz konusu yapay zeka sohbet robotunun kendisini doktor olarak tanıtarak kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbi tavsiye aldıkları izlenimine sürüklediği gerekçesiyle mahkemeden, şirketin sohbet robotlarının "tıp ve cerrahi işlemlerle ilgili tavsiye vermesinin durdurulmasını" talep etti.

Dava dilekçesinde, profesyonelleri lisanslayan eyalet kurumundan bir müfettişin Character.AI'da hesap oluşturduğu, "psikiyatri" ifadesini aradığı ve "psikiyatri doktoru" olarak tanımlanan bir karakter de dahil olmak üzere çok sayıda karakterle karşılaştığı belirtildi.

Söz konusu karakterin kendisini, araştırmacıyı Pensilvanya'da lisanslı bir "doktor" olarak değerlendirebilecek şekilde tanıttığı aktarıldı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, yaptığı açıklamada, "Pensilvanyalılar, özellikle sağlıkları söz konusu olduğunda, çevrim içi olarak kiminle veya neyle etkileşim kurduklarını bilmeyi hak ediyorlar. Şirketlerin, insanları lisanslı bir tıp uzmanından tavsiye aldıklarına inandıracak şekilde yanıltıcı yapay zeka araçları kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

