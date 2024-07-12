Penta Park Sitesi Davası İkinci Duruşması Yapıldı - Son Dakika
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Penta Park Sitesi Davası İkinci Duruşması Yapıldı

Penta Park Sitesi Davası İkinci Duruşması Yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Penta Park Sitesi davasının ikinci duruşması yapıldı. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

12.07.2024 22:17
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasının ikinci duruşması yapıldı. Sanık Mesut Başkır, suçlu olmadığını söyledi, depremde ölenleri yapı denetime başvurmamakla suçladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü bloklarıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanık müteahhit Penta Park AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mesut Başkır, muhasebe müdürü ile işletme müdürü Özcan Çakmak, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

Depremde ölenleri suçladı

Duruşmada sanık Mesut Başkır, suçlu olmadığını belirterek, "Ben suçlu değilim. Binalar depreme dayanıklı mı, değil mi diye yapı denetime başvurmayanlar suçludur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suçlu olmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Penta Park Sitesi Davası İkinci Duruşması Yapıldı - Son Dakika

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