Pentagon'da Basın Kısıtlamaları Değişiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), basına yönelik kısıtlamalarının anayasada güvence altına alınan ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine hükmedilmesinin ardından politikalarında değişikliğe gitti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlık, her zaman mahkeme kararlarına uyuyor ancak bu karara karşı çıkıyor ve itiraza hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Parnell, mahkeme kararının ardından revize edilmiş politika kararını imzaladığını ve yürürlüğe giren güncellenmiş politikaya göre Bakanlık binasında genelde akredite gazetecilerin kullandığı koridorun kapatıldığını aktardı.

Pentagon yerleşkesinde, ana bina dışındaki ek tesiste basın mensupları için "yeni ve geliştirilmiş bir çalışma alanı" oluşturulacağını kaydeden Parnell, yerleşkede tüm basın mensuplarına yetkili bir Bakanlık çalışanının eşlik etmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Parnell, halkla ilişkiler ofislerince ayarlanan basın toplantıları, röportajlar gibi etkinlikler için basın mensuplarının mevcut akreditasyonunun devam edeceğini ifade etti.

Beyaz Saray ve Pentagon'da akreditasyon tartışmaları yaşanmıştı

Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını açıklayan Associated Press (AP) ajansının muhabirinin ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına katılımını engellemişti.

Pentagon yönetimi de şubat başında yürürlüğe koyduğu rotasyon programı kapsamında NBC News, The New York Times, NPR ve Politico gibi bazı haber kuruluşlarının askeri bina içindeki ofislerini boşaltmaları gerektiğini duyurmuştu.

Ekim 2025'te Pentagon'a kayıtlı muhabirlerden, haber yapmalarını önemli ölçüde kısıtlayan yeni yönetmelik kurallarına imza atmaları istenmişti.

ABD'de federal mahkeme, 21 Mart'ta ABD Savunma Bakanlığının basına yönelik kısıtlamalarının anayasada güvence altına alınan ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine hükmetmişti.