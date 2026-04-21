Pentagon'dan 2027 için dev bütçe talebi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, 2027 mali yılı için talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçe kapsamında askeri personel sayısında 44 bin kişilik artış ve silah sistemleri için 750 milyar dolarlık harcama öngörüldüğünü bildirdi.

Pentagon'da yapılan toplantıda, Mali İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III ve Kuvvet Yapısı, Kaynaklar ve Değerlendirme Direktörü Korgeneral Steven P. Whitney, 2027 bütçesinin ayrıntılarını gazetecilere aktardı.

Savunma Bakanlığının açıkladığı bütçe talebinde, asker maaşlarına yüzde 5 ila 7 oranında zam öngörülürken, personel sayısında 44 bin kişilik artış ve yeni savunma sistemleri için 750 milyar dolarlık harcama planı yer aldı.

Jules ve Whitney'in paylaştığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2027 bütçesinde bir önceki yıla kıyasla askeri harcamalarda yüzde 42'lik bir artış önerdiği ortaya çıktı.

Söz konusu bütçe talebinde, Trump'ın "Altın Filosu" olarak bahsettiği deniz gücünün maliyetinin 65,8 milyar dolar olacağı belirtilirken, filo kapsamında 18 muharebe gemisi, 16 muharebe dışı donanma gemisi, Sahil Güvenlik ve Kara Kuvvetleri için 5 gemi, yeni bir bilimsel araştırma gemisi ve bir Milli Park Hizmeti feribotu olmak üzere toplam 41 geminin inşasının öngörüldüğü kaydedildi.

ABD Donanmasına 2026 mali yılında 17 gemi inşa etmek için 27,2 milyar dolar tahsis edilmişti.

Bütçe talebi sağlık ve konut harcamalarında kesinti öngörüyor

Pentagon'un 2027 yılı harcama planı, ülke bütçesine bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat yük getirirken, plan kapsamında dar gelirli kesimlere sağlanan sağlık ve diğer sosyal yardımlarda kesinti yapılması öngörülüyor.

Beyaz Saray, askeri harcamalar için ayrılacak ek 445 milyar doların finanse edilmesi amacıyla sağlık ve konut yardımı gibi kalemlerden 73 milyar dolarlık kesinti yapılmasını planlıyor.

Trump yönetimi ayrıca Pentagon'un yeni bütçesinin karşılanması için isteğe bağlı harcamalarda yüzde 10'luk kesinti talep ediyor. Bu kapsamda tıbbi araştırmalar, iş eğitimi, ısınma yardımı, çevre koruma ve doğal afet yardımı gibi programlarda önemli miktarda azaltmaya gidilmesi öngörülüyor.

Demokrat kesim Pentogan için istenen artışa tepkili

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Demokrat siyasetçiler ve çok sayıda sivil toplum örgütü, Pentagon'un 2027 bütçesindeki "devasa" artışa tepki gösterdi.

Söz konusu kesimler, Pentagon'un yeni bütçesinin onaylanmasının "milyonlarca Amerikalıya zarar vereceği" görüşünü dile getirirken, ABD'de yalnızca sağlık yardımı (Medicaid) alan kişi sayısının 70 milyonun üzerinde olduğunu, bütçenin kabul edilmesinin halihazırda yetersiz olan sağlık sistemini daha da zayıflatacağını öne sürüyor.

Ayrıca Beyaz Saray'ın önerdiği Pentagon bütçesinin, Çin ve Rusya dahil olmak üzere sonraki 9 ülkenin toplam askeri harcamalarından daha yüksek olduğu belirtiliyor.

2 Nisan'da 289 farklı kuruluş bir araya gelerek, Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdikleri mektupta, Kongre'nin Başkan Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesi talebini reddetmesi ve 2027 yılı için Pentagon bütçesinde yapılacak herhangi bir artışa karşı çıkması gerektiğini ifade etmişti.

ABD Senatosu Bütçe Komisyonunun Demokrat üyesi Patty Murray, 2027 askeri harcamalarının artırılması isteğine karşı, "Başkan Trump, pahalı dış savaşları finanse etmek için tıbbi araştırmaları kısmak istiyor. Bundan daha gerici bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca ülkedeki birçok bütçe uzmanı ve bilirkişi, söz konusu bütçe taleplerinin Washington'ın bütçe açığını artıracağını ve ülkenin 39 trilyon doları aşan federal borcunu daha da yükselteceğini belirtiyor.