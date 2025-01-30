Pentagon'dan DEI Programında Kesinti - Son Dakika
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Pentagon'dan DEI Programında Kesinti

DIA, çeşitlilik ve eşitlik programının etkisiyle bazı anma etkinliklerini durdurdu.

30.01.2025 13:17
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ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansının (DIA), iş yerlerinde "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" programının yürürlükten kalkmasına ilişkin çabalar kapsamında bazı anma ve kutlama törenlerini durdurduğu öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) haberinde, DIA'nın çalışanlarına gönderdiği bilgi notuna ulaşıldığı iddiası yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için faaliyet gösteren "çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık" (DEI) programını yürürlükten kaldırma konusunda adımlar atmasının ardından DIA'nın kendi bünyesinde anma ve kutlama törenlerini durdurduğu savunuldu.

Bilgi notunda, durdurulan etkinlikler arasında, "Kadın Tarihi Ayı", "Ulusal Hispanik Miras Ayı", "Onur Ayı" ve "Martin Luther King Jr. Günü" gibi birçok anma ve kutlama programının yer aldığı belirtildi.

Öte yandan, bu değişikliğin "milli bayramları etkilemeyeceği" kaydedildi.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Radikal ve savurgan hükümet DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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