Pentagon'dan Küba'ya Askeri Planlar İddiası

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran ile gerilim sürerken Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiği iddia edildi.

CBS News'ün haberine göre, ABD'li ismi paylaşılmayan yetkililer yaptıkları açıklamada ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken üst düzey Pentagon yetkililerinin gözlerini Küba'ya çevirdiğini belirtti.

Yetkililer, orduda planlamadan sorumlu kişilerin, geçen haftalarda Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiğini, bu planlar arasında ABD 101'inci Hava İndirme Tümeni'nin yönetiminde, binlerce askerin yer aldığı hava saldırısının bulunduğunu öne sürdü.

Bu incelemelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ya da Pentagon'un saldırıyı düzenleme konusunda karara vardıkları anlamına gelmediğini vurgulayan yetkililer, ABD'nin hava ve istihbarat gücü gibi kaynaklarının Orta Doğu'da konuşlu olması ve İran ile gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle odağın Küba'ya kaydırılmasının şu anda olası olmadığını savundu.

Öte yandan konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililer, Trump'ın, İran konusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bazı konularda gerilim yaşadığını, "yılın başında İran'ın nükleer programını kısıtlama teklifini reddederek" gerilimin uzamasına yol açtığı konusunda hayal kırıklığını dile getirdiğini iddia etti.

Yetkililer, Hegseth'in İran'a karşı "daha yüzleşmeci bir tavrı" teşvik ettiğini, ancak sürecin giderek uzaması ve karmaşık hale gelmesi nedeniyle bu durumun Trump'ı memnun etmediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin açıklamasında Trump'ın Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper'ın liderliğiyle "gurur duyduğunu" ifade etti.

Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise "varsayımsal askeri operasyonlara ve Hegseth ile Trump'ın özel görüşmelerine ilişkin yorum yapmayacakları" açıklamasını yaptı.

ABD ile Küba arasındaki kriz

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Havana yönetimiyle görüşeceklerini ifade eden Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini öne sürmüştü.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını vurgulayarak, böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısı yapmıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Haziran'da Küba ekonomisini domine eden ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine eklediklerini açıklamış, söz konusu yapının Küba halkının kaynaklarını "çalarak" kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını savunmuştu.