Pentagon, Ortadoğu'ya 10.000 Asker Göndermeyi Değerlendiriyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pentagon, Ortadoğu'ya 10.000 Asker Göndermeyi Değerlendiriyor

Pentagon, Ortadoğu\'ya 10.000 Asker Göndermeyi Değerlendiriyor
27.03.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'a askeri seçenek sunmak için Ortadoğu'ya ek 10.000 asker gönderebilir.

WASHINGTON, 27 Mart (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'a diplomasi dışında daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Ortadoğu'ya 10.000 kadar ilave kara birliği askeri göndermeyi değerlendirdiği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı perşembe günkü haberinde muhtemelen piyade birlikleri ve zırhlı araçlardan oluşacak bu güçlerin, daha önce bölgeye sevk talimatı verilmiş olan yaklaşık 5.000 deniz piyadesi ve 82. Hava İndirme Tümeni'nde görevli binlerce paraşütçüye ek olarak gönderileceği belirtildi.

Birliklerin Ortadoğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacağının belli olmadığı, ancak İran'a ve İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden olan Hark Adası'na saldırı mesafesinde olmalarının beklendiği kaydedildi.

Haberde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly'nin, "Askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin tüm duyurular Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm askeri seçenekler her daim Başkan Trump'ın emrinde bulunmaktadır" ifadelerine de yer verildi.

Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, iki taraf arasındaki görüşmelerin "çok iyi gittiğini" belirten Trump, İran'ın enerji tesislerine düzenlenmesi planlanan saldırıları 10 gün daha askıya alıp, 6 Nisan günü saat 20.00'ye kadar erteleyeceğini açıklamıştı.

New York Times gazetesinin haberinde ise, İran'ın Beyaz Saray'ın önerdiği 15 maddelik barış planını kamuoyuna açık şekilde reddettiği, ancak önümüzdeki günlerde Pakistan'da kimliği açıklanmayan ABD'li müzakerecilerle görüşmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon, Ortadoğu'ya 10.000 Asker Göndermeyi Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:10:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Pentagon, Ortadoğu'ya 10.000 Asker Göndermeyi Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.