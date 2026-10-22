Pentagon'un Çin'e karşı gizli istihbarat programı kurmak istediği öne sürüldü - Son Dakika
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Pentagon'un Çin'e karşı gizli istihbarat programı kurmak istediği öne sürüldü

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Habere göre Pentagon'un Çin ve diğer rakiplerine karşı 'ekonomik savaş' için gizli istihbarat programı kurmayı hedeflediği öne sürüldü. Kaynaklar programın planlama aşamasında olduğunu, CIA'in soğuk baktığını söyledi; Pentagon iddiaları yayan kişinin yanıltıcı olduğunu savundu.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Çin'e karşı "ekonomik savaş yürütmek" amacıyla yeni bir istihbarat programı üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Pentagon'un planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, Pentagon'un, Çin ve "ABD'nin diğer rakiplerine" karşı "ekonomik savaş yürütmek" amacıyla gizli bir istihbarat programı kurmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynaklar, bu yeni nesil istihbarat programında çalışacak ajanların, kendilerini Washington hükümetiyle bağlantısı bulunmayan iş insanları veya özel sektör personeli gibi göstereceğini ileri sürdü.

Pentagon'dan uzmanların ve eski ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) çalışanlarının bu programda görevlendirildiğini belirten kaynaklar, girişimin Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in danışmanı Tom Rakusan tarafından denetleneceğini kaydetti.

Kaynaklar, programın henüz planlama aşamasında olduğunu ve faaliyetlerine başlamadığını ifade etti.

Pentagon'un, ajanların askeri geçmişlerini gizlemek de dahil birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu aktaran kaynaklar, programın hangi yasal çerçevede faaliyet göstereceğinin de belirsiz olduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, programın Bakanlık bünyesindeki konumunun da henüz netleşmediğine işaret ederek, ayrıca bir birim olarak hareket edebileceğini ya da Pentagon'un mevcut istihbarat faaliyetlerinin bir uzantısı olabileceğini söyledi.

Kaynaklardan biri, CIA'dekilerin bu plana bakışının ise "soğuk" olduğunu kaydetti.

Pentagon'un gazeteye yaptığı açıklamada ise "Size bu iddiaları yayan kişi ya yanlış bilgilendirilmiş ya da kendi fantezileri için sizi kasten yanıltıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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