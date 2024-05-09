Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü'nde Alman Film Enstitüsü ve Müzesi koleksiyonunu sergiliyor - Son Dakika
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Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü'nde Alman Film Enstitüsü ve Müzesi koleksiyonunu sergiliyor

Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü\'nde Alman Film Enstitüsü ve Müzesi koleksiyonunu sergiliyor

Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Alman Film Enstitüsü ve Müzesi koleksiyonundan 'Her şey film' seçkisine ev sahipliği yapacak. Seçkide, Almanya sinemasının klasik ve çağdaş örneklerinden dünya sinemasının önemli eserlerine, sinema tarihine ışık tutan belgesellerden, deneysel filmlere uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan DFF koleksiyonundan 'O' (1966), 'Madchen in Uniform' (1931), 'Opera Binasında Yangın' (1930) ve 'Zayıf Nokta' (1975) filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Filmler, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 15 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında izlenebilecek.

09.05.2024 12:59
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Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Alman Film Enstitüsü ve Müzesi koleksiyonundan "Her şey film" seçkisine ev sahipliği yapacak.

Seçkide, Almanya sinemasının klasik ve çağdaş örneklerinden dünya sinemasının önemli eserlerine, sinema tarihine ışık tutan belgesellerden, deneysel filmlere uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan DFF koleksiyonundan "O" (1966), "Madchen in Uniform" (1931), "Opera Binasında Yangın" (1930) ve "Zayıf Nokta" (1975) filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 15 Mayıs-1 Haziran'da izlenebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pera Film, Uluslararası Müzeler Günü'nde Alman Film Enstitüsü ve Müzesi koleksiyonunu sergiliyor - Son Dakika

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