Pera Müzesi'nde Macar Sanatçı Sergileri

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı kapsamında "Hesaplar ve Tesadüfler" ile "Vera Molnar'ın İzinde" sergilerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, algoritma ve bilgisayar sanatının öncü isimlerinden Dora Maurer, Vera Molnar ve Gizella Rakoczy'nin eserlerinden oluşan "Hesaplar ve Tesadüfler" yarın açılacak.

Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan hazırlanan serginin küratörlüğünü Kinga Rozsa Hamvai üstlendi. Sergi, sanat ve matematiği, düzen ve düzensizliği bir araya getiren üç sanatçının çalışmalarını odağına alarak izleyicilere soyutlama ve algoritmanın farklı dünyasında bir yolculuk sunuyor.

Tasarımını Yelta Köm'ün (Studio No Frame), grafik ve katalog tasarımını Esen Karol'un üstlendiği sergi, 26 Ocak 2025'e kadar Pera Müzesi'nin 4. ve 5. katlarında ziyarete açık olacak.

"Vera Molnar'ın İzinde"

Geçen yıl 99 yaşında vefat eden, ölümünün hemen ardından Centre Pompidou'da altı ay süren geniş kapsamlı bir retrospektifle anılan bilgisayar sanatının öncü isimlerinden Vera Molnar'ın eserleri bu kez Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

"Vera Molnar'ın İzinde" sergisi, usta sanatçının önemli çalışmalarını ve ondan esinlenen 16 güncel sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Richard Castelli ve Zsofia Mate üstlendiği sergide, Molnar'ın çalışma yöntemlerini kullanarak veya onun görsel dünyasına atıfta bulunarak, video ve artırılmış gerçeklik gibi güncel medya araçlarıyla eserler üreten sanatçılar arasında Refik Anadol, Arno Beck, Peter Beyls, Snow Yunxue Fu, Mario Klingemann, Patrick Lichty, Frieder Nake, Casey Reas, Antoine Schmitt, Erwin Steller, Tamiko Thiel and/p, u2p050, Iskra Velitchkova, aurece vettier, Mark Wilson ve Samuel Yan yer alıyor.

Doğumunun 100. yılında, Molnar'ın onuruna düzenlenen ve Stiftung für Kunst und Kultur e.V. ile Broich Digital Art Foundation iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, 2024 başında köklü sanat kurumlarından Ludwig Müzesi'nde (Köln) açılmıştı.

Sergi, "Hesaplar ve Tesadüfler: Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan Algoritma Sanatı" ile eş zamanlı olarak 26 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.