IAB Connect: Perakende Medya Etkinliği ile Dijital Ticaretin Geleceği Tartışıldı

7 Nisan'da Mimeda ana sponsorluğunda gerçekleşen 'IAB Connect: Perakende Medya' etkinliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sektör paydaşlarını bir araya getirerek dijital ticaretin geleceğini ele aldı. Etkinlikte, perakende platformlarının medya kanalına dönüşümü ve 2026 pazarlama stratejilerindeki belirleyici rolü tartışıldı. İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), markalar, ajanslar, yayıncı platformlar ve teknoloji sağlayıcılarını buluşturarak sektörün yol haritasını belirledi.

IAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Burak Yılmaz, açılış konuşmasında perakende medyanın artık alternatif bir kanal değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Tüketicinin karar anlarında var olmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, perakende medyanın satın alma anına yakın temas noktalarında ölçülebilir etki yarattığını belirtti. Ayrıca, bu alanın potansiyelini ortaya çıkarmak için doğru bütçe, organizasyon yapısı ve şeffaf ölçümleme gerektiğini ifade etti.

Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel, perakende medyanın markalar için bir büyüme aracına dönüştüğünü somut verilerle aktardı. Demirel, 2026'da global reklam harcamalarının yaklaşık %16'sını oluşturması beklenen bu alanın, markalara doğru müşteriye ulaşma imkânı sunduğunu söyledi. Etkinlikte ayrıca WPP Media'dan Evren Gülyaşar ve Havas Media'dan Levent Kasapoğlu gibi uzmanlar, perakende medyanın performans odaklı gücü ve sürdürülebilirlik kriterleri üzerine görüşlerini paylaştı.

Panellerde Ford Türkiye, L'Oréal, Versuni, Unilever, Yemeksepeti ve Hepsiburada gibi markalardan temsilciler yer aldı. Tüketici yolculuğunda satın alma anlarının sahiplenilmesi, stratejik planlama ve entegre iş modelleri gibi konular tartışıldı. Etkinlik sonunda, perakende medya yatırımlarının ticaret stratejisinin ayrılmaz parçası olması gerektiği, veri ortaklığının rekabet avantajı sağladığı ve full-funnel ölçümleme modellerine geçişin zorunlu olduğu vurgulandı.