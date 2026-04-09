IAB Connect: Perakende Medya Etkinliği ile Dijital Ticaretin Geleceği Tartışıldı - Son Dakika
IAB Connect: Perakende Medya Etkinliği ile Dijital Ticaretin Geleceği Tartışıldı

09.04.2026 16:29
Mimeda'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 'IAB Connect: Perakende Medya' etkinliği, perakende medyanın dijital ticaretteki geleceğini ve stratejik önemini ele aldı. Sektör paydaşları, perakende platformlarının medya kanalı haline gelmesini tartıştı.

7 Nisan'da Mimeda ana sponsorluğunda gerçekleşen 'IAB Connect: Perakende Medya' etkinliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sektör paydaşlarını bir araya getirerek dijital ticaretin geleceğini ele aldı. Etkinlikte, perakende platformlarının medya kanalına dönüşümü ve 2026 pazarlama stratejilerindeki belirleyici rolü tartışıldı. İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), markalar, ajanslar, yayıncı platformlar ve teknoloji sağlayıcılarını buluşturarak sektörün yol haritasını belirledi.

IAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Burak Yılmaz, açılış konuşmasında perakende medyanın artık alternatif bir kanal değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Tüketicinin karar anlarında var olmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, perakende medyanın satın alma anına yakın temas noktalarında ölçülebilir etki yarattığını belirtti. Ayrıca, bu alanın potansiyelini ortaya çıkarmak için doğru bütçe, organizasyon yapısı ve şeffaf ölçümleme gerektiğini ifade etti.

Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel, perakende medyanın markalar için bir büyüme aracına dönüştüğünü somut verilerle aktardı. Demirel, 2026'da global reklam harcamalarının yaklaşık %16'sını oluşturması beklenen bu alanın, markalara doğru müşteriye ulaşma imkânı sunduğunu söyledi. Etkinlikte ayrıca WPP Media'dan Evren Gülyaşar ve Havas Media'dan Levent Kasapoğlu gibi uzmanlar, perakende medyanın performans odaklı gücü ve sürdürülebilirlik kriterleri üzerine görüşlerini paylaştı.

Panellerde Ford Türkiye, L'Oréal, Versuni, Unilever, Yemeksepeti ve Hepsiburada gibi markalardan temsilciler yer aldı. Tüketici yolculuğunda satın alma anlarının sahiplenilmesi, stratejik planlama ve entegre iş modelleri gibi konular tartışıldı. Etkinlik sonunda, perakende medya yatırımlarının ticaret stratejisinin ayrılmaz parçası olması gerektiği, veri ortaklığının rekabet avantajı sağladığı ve full-funnel ölçümleme modellerine geçişin zorunlu olduğu vurgulandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel IAB Connect: Perakende Medya Etkinliği ile Dijital Ticaretin Geleceği Tartışıldı - Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SON DAKİKA: IAB Connect: Perakende Medya Etkinliği ile Dijital Ticaretin Geleceği Tartışıldı - Son Dakika
