Perinthos Antik Kenti'nde Müzik Dinletisi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Perinthos Antik Kenti'nde Müzik Dinletisi

Perinthos Antik Kenti\'nde Müzik Dinletisi
15.04.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da, Perinthos Antik Tiyatrosu'nda 2 bin yıl aradan sonra müzik dinletisi yapıldı.

Tekirdağ'da 50. Turizm Haftası kapsamında Perinthos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen sanat projesiyle yaklaşık 2 bin yıl sonra antik tiyatroda yeniden müzik dinletisi yapıldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, antik kentte bulunan Perinthos Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.

Marmara Ereğlisi'ndeki kazı alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Tekirdağ Öğretmenler Maarif Korosu tarafından Tekirdağ yöresine ait "İndim Yarin Bahçesine" adlı türkü, senfonik düzenlemeyle seslendirildi.

Performans için ayrıca klip çekimi yapıldı. Projeye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destek verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere, tarihi atmosferle sanatın estetik gücünü bir araya getirdiklerini söyledi.

Maarif Korosu'nun geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Karaküçük, yapılan çalışmayla kentin turizm potansiyelini artırmayı ve kültürel değerleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karaküçük, "Perinthos gibi köklü geçmişe sahip bir antik kentin tiyatrosunda, yaklaşık 2 bin yıl sonra yeniden sanatın yankılanmasına tanıklık etmek bizler için son derece kıymetli. Bu projeyle yalnızca bir klip çekimi gerçekleştirmedik, aynı zamanda tarih ile sanatı buluşturarak güçlü bir kültürel mesaj verdik." dedi.

Tekirdağ Maarif Orkestra Şefi Hasan Ergül ise projeyle kentin yerel mirasını görünür kılmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Anadolu ezgilerinin bu tür mekanlarda hayat bulmasının geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayan Ergül, "Orkestrada 50 öğretmen arkadaşımız var. Maarif orkestraları öğretmen ve öğrencileri aynı platformda buluşturmak amacıyla oluşturuldu. Konserlerimizde eserleri senfonik düzenlemelerle seslendiriyoruz." diye konuştu.

Koronun solisti Neslihan Armağan ise kültürü, sanatı ve tarihi bir araya getirdiklerini belirterek, antik kentin yakın zamanda turizme açılmasını beklediklerini kaydetti.

Öğretmen Derya Dur da projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Tekirdağ, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perinthos Antik Kenti'nde Müzik Dinletisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:49:48. #7.13#
SON DAKİKA: Perinthos Antik Kenti'nde Müzik Dinletisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.