Pernambuco'da Sel Felaketi: 7 Ölü

Güncel

SAO PAULO, 7 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel haber kanalı Globo tarafından aktarılan Sivil Savunma Ajansı'nın raporuna göre, Pernambuco'nun başkenti Recife'de çarşamba öğleden sonra şiddetli yağışlar etkili oldu.

Recife Belediye Başkanı Joao Campos, şehrin çeşitli bölgelerinde eğitime ara verildiğini ve toprak kaymaları nedeniyle 90'dan fazla ailenin yüksek riskli bölgelerden tahliye edildiğini duyurdu.

Recife büyükşehir bölgesindeki en az 18 belediye, sellerin yol açtığı su pompalama sorunları nedeniyle içme suyu dağıtımını durdurduklarını açıkladı.

Belediye başkanlığının açıklamasına göre Recife'de son 24 saatteki şiddetli yağışlar nedeniyle yüksek alarm seviyesi devam ediyor.