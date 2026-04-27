Personel.com: Günlük ve Esnek İşler İçin Yeni Nesil Dijital Platform

27.04.2026 18:19
Küresel araştırmalar, çalışanların esneklik talebinin arttığını ve serbest işlerin yaygınlaştığını gösteriyor. Türkiye'de Z Kuşağı'nın sabit mesai yerine esnek çalışma modellerine yöneldiği belirtiliyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak Personel.com, günlük ve kısa süreli işlere erişimi kolaylaştıran bir dijital platform olarak hayata geçirildi.

Küresel araştırmalar, çalışanların önemli bir bölümünün daha fazla esneklik talep ettiğini, serbest ve proje bazlı işlerin hızla yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Ekonomik belirsizlikler ve artan yaşam maliyetleri de bireylerin gelir kaynaklarını çeşitlendirme ihtiyacını güçlendiriyor. 35 milyonu aşkın kişiden oluşan işgücüne sahip Türkiye’de, özellikle Z Kuşağı üzerine yapılan araştırmalar, gençlerin büyük çoğunluğunun sabit mesai yerine daha özgür ve esnek çalışma modellerine yöneldiğini doğruluyor.

Bu ihtiyaç ve beklentilerin kesişim noktasında konumlanan Personel.com, günlük ve kısa süreli işlere erişimi kolaylaştıran yeni nesil bir dijital platform olarak hayata geçirildi. Garson, barista, satış danışmanı, temizlik personeli ve etkinlik görevlisi gibi pozisyonlara odaklanarak, hızlı gelir elde etmek isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunan platform; karmaşık başvuru süreçlerini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar yalnızca birkaç adımda profil oluşturabiliyor, konum, saat aralığı ve iş türüne göre filtreleme yaparak kendilerine en uygun ilanlara anında ulaşabiliyor.

Personel.com yetkilileri, “Günümüzde insanlar tek bir işyerine ve tam zamanlı bir işe bağlı kalmak istemiyor. Daha esnek, hızlı ve ihtiyaç odaklı çalışma modellerine yöneliyor. Personel.com ile bu dönüşüme yanıt veriyoruz. Kullanıcılarımızın boş zamanlarını kolayca gelire dönüştürebileceği, işverenlerin ise ihtiyaçlarına anında çözüm bulabileceği bir yapı kurduk.” değerlendirmesini paylaşıyor.

“Doğru İnsan, Doğru İş” anlayışıyla tasarlanan Personel.com, günlük işlerle sınırlı kalmayarak daha uzun vadeli iş fırsatları da sunuyor. Böylece farklı beklentilere sahip kullanıcılar için kapsamlı bir istihdam ekosistemi oluşturuyor. İş arayanların ücretsiz kullanabildiği platformdan, işverenler ise ihtiyaçlarına göre farklı paketlerden birini seçerek esnek ve uygun şekilde hizmet alabiliyor.

Esnek çalışma modellerinin yükselişi yalnızca bireyler için değil, işletmeler için de önemli avantajlar sunuyor. Özellikle hizmet, perakende ve etkinlik sektörlerinde anlık personel ihtiyacı, işletmelerin en kritik operasyonel zorluklarından biri olarak öne çıkıyor. Personel.com, işverenlere hızlı ve doğru eşleşme olanağı sunarak operasyonel verimliliği artırıyor. İşverenler ihtiyaç duydukları personeli kısa sürede bulurken, çalışanlar da yalnızca uygun oldukları zaman dilimlerinde çalışarak gelir elde edebiliyor.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte iş bulma süreçleri de köklü bir değişim geçiriyor. Mobil öncelikli bir altyapıyla geliştirilen Personel.com, özellikle genç kullanıcıların alışık olduğu hızlı ve pratik deneyimi merkeze alıyor. Platformun iOS ve Android uygulamaları üzerinden kullanıcılar, istedikleri yerden iş ilanlarına ulaşabiliyor, başvurularını saniyeler içinde tamamlayabiliyor ve geniş iş fırsatlarına kolayca erişebiliyor. Türkiye genelinde büyümeyi hedefleyen Personel.com, günlük ve esnek iş kategorisinde güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
