Pertev Aslan\'dan Geleneksel Talika Yorumu

Tekirdağlı sanatçı Pertev Aslan, Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan talikayı, geleneksel Türk sanatlarından naht tekniği ve tezhip motifleriyle yeniden yorumladı.

17. yüzyılda Rusya'da yaylı ve tek atlı bir araba olarak kullanılan talika, 19. yüzyılda Osmanlı'ya gelerek dönemin en yaygın ulaşım araçlarından biri haline geldi.

Bugün gerçek boyutunun 1/20 ölçeğinde hazırlanan eser, geleneksel sanatlarla yeniden hayat buluyor.

Pertev Aslan, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce başladığı çalışmada talikanın yan kanatları, söveleri ve tekerlekleri dahil birçok bölümüne naht sanatını uyguladığını söyledi.

Ağaç üzerine oyularak işlenen motiflerde geleneksel tezhip desenlerini kullandığını belirten Aslan, eserin ilgi gördüğünü ifade etti.

"İnsanların ruhuna da dokunmayı amaçlıyoruz"

Eserin insanların duygularına hitap etmesini amaçladığını dile getiren Aslan, "Yaptığımız sanat sadece ağacın üzerinde kalmıyor. Bu çalışmayı yaparken insanların ruhuna da dokunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Motifleri ilmek ilmek işlediğini anlatan Aslan, özellikle ileri yaştaki kişilerin eseri gördüklerinde geçmişe dair anılarının canlandığını kaydetti.

Talikanın birçok kişinin hayatında bir dönem kullandığı ya da gördüğü bir araç olduğunu vurgulayan Aslan, "Bu araç geçmişte hayatımızın bir parçasıydı. Günümüzde artık kullanılmıyor. Bu nedenle insanlar gördüklerinde ilgileniyor, fotoğraf çekiyor ve detaylarını incelemek istiyor." diye konuştu.

Aslan, hazırlanan modelin gerçek talikanın birebir özelliklerini taşıdığını belirterek, yay sistemi ve tekerlekler dahil tüm mekanizmanın aslına uygun şekilde tasarlandığını aktardı.

Tezhip desenlerini ağaca işleyen sanatçı sayısının az olduğuna dikkati çeken Aslan, "Desenlerimiz ağaçların doğal renkleriyle oluşturuluyor, herhangi bir boya kullanılmıyor. Tezhip genelde çini üzerinde boyayla uygulanır. Ben ise bunu ağaca işleyerek farklı bir yorum kazandırdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.