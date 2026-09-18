Perth açıklarında köpek balığı saldırısı, 1 kişi öldü, 12 kilometrelik sahil kapatıldı

Perth açıklarında köpek balığı saldırısı, 1 kişi öldü, 12 kilometrelik sahil kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Perth bölgesinde köpek balığı saldırısına uğrayan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, Marmion ve Iluka bölgeleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinin yarın öğlene kadar kapatıldığını açıkladı.
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Perth bölgesinde köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABC'nin haberine göre yetkililer, Perth açıklarında bir kişiye köpek balığının saldırdığını açıkladı.
Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Marmion ve Iluka bölgeleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinin yarın öğlene kadar kapatıldığı bilgisini paylaştı.
Batı Avustralya'da bu hafta iki köpek balığı saldırısı meydana geldi.
Kaynak: AA
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