Zürih Üniversitesi Araştırmacıları Peru'da 16 Milyon Yıllık Dev Yunus Fosili Buldu

OpenAI'nın GPT Store'u Telif Haklarını İhlal Ediyor mu?

OpenAI'nın GPT Store'u, kullanıcıların özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturmasına imkan tanıyor. Ancak son gelişmelere göre platformda telif haklarını ihlal eden modeller ortaya çıktı. Disney, Marvel gibi markalara ait içeriklerin yanı sıra ünlü kişileri taklit eden modeller de bulunuyor. OpenAI'ın bu sorunlar için ne gibi önlemler alacağı merak konusu.