Zürih Üniversitesi Araştırmacıları Peru'da 16 Milyon Yıllık Dev Yunus Fosili Buldu - Son Dakika
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Zürih Üniversitesi Araştırmacıları Peru'da 16 Milyon Yıllık Dev Yunus Fosili Buldu

Zürih Üniversitesi araştırmacıları, Peru'da Amazon Nehri'nde 16 milyon yıllık dev yunus türüne ait kafatası fosili buldu. Fosilin en yakın akrabasının Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi. Araştırmanın başyazarı, fosilin Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı. Keşfedilen yunus türünün tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiği tahmin ediliyor. Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

21.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:31
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Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosiline rastladı.

Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.

"Pebanista yacuruna" olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.

Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, " Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zürih Üniversitesi Araştırmacıları Peru'da 16 Milyon Yıllık Dev Yunus Fosili Buldu - Son Dakika

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