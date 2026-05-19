Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pampa de Tate kentinin 25 kilometre güneydoğusu olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.

Peru Jeofizik Enstitüsü Başkanı Hernando Tavera, yerel radyo kanalı RPP'ye yaptığı açıklamada, depremin Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerin yanı sıra And Dağları'nda ve ülkenin güneyindeki Arequipa bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda hissedildiğini söyledi.