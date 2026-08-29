Peru'da 60 Günlük Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
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Peru'da 60 Günlük Olağanüstü Hal İlan Edildi

Peru\'da 60 Günlük Olağanüstü Hal İlan Edildi
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Peru, suç ve şiddetle mücadele için Lima ve Callao'da 60 günlük olağanüstü hal uygulamaya başladı.

LIMA, 29 Ağustos (Xinhua) -- Peru hükümeti, artan suç ve şiddet olaylarıyla mücadele etmek amacıyla başkenti de içine alan Lima Metropol Bölgesi ile komşu Callao eyaletinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Uygulama resmi gazetede yayımlanan bir kararnameyle cuma günü yürürlüğe girdi.

Ülkenin polis birimleri, olağanüstü hal kapsamında istihbarat bilgileri, suç haritaları ve istatistiklere dayanarak müdahale alanlarını belirleyecek.

Kararname ayrıca konut dokunulmazlığı, seyahat özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi bazı anayasal hakların kısıtlanmasını veya askıya alınmasını öngörüyor.

Dini, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere geniş katılımlı halka açık etkinliklerin düzenlenmesi için önceden izin alınması gerekecek.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Lima, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da 60 Günlük Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika

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