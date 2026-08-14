Peru'da 607 Bölgede Su Kıtlığı Acil Durumu - Son Dakika
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Peru'da 607 Bölgede Su Kıtlığı Acil Durumu

Peru\'da 607 Bölgede Su Kıtlığı Acil Durumu
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Peru, su kıtlığı riskine karşı 16 departmanda acil durum ilan etti ve önlemler alacağını duyurdu.

LİMA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Peru, önümüzdeki aylarda günlük yaşamı ve faaliyetleri etkileyebilecek su kıtlığı riskine karşı 16 departmana bağlı 607 bölgede 60 günlük acil durum ilan etti.

Ülkenin resmi gazetesi El Peruano'da perşembe günü yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede, 2026-2027 döneminde yağışlarda öngörülen su açığına karşı "olağanüstü, acil ve gerekli önlem ve uygulamalar" sıralandı.

Etkilenen bölgeler, mevcut "çok yüksek risk" düzeyini düşürmek ve acil durum kapsamında her yetki çevresinde uygulanacak müdahale ve iyileştirme çalışmalarını kolaylaştırmak için hazırlanan yasal önlemlerden yararlanacak.

Söz konusu önlemler, bölgesel ve yerel yönetimler tarafından ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve özel kuruluşların desteğiyle ve Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün teknik koordinasyon ve gözetimi altında hayata geçirilecek.

Kararnamede, alınacak önlemlerin acil durumla doğrudan bağlantılı olması gerektiği ve süreç içerisindeki ihtiyaçlara ve güvenlik koşullarına göre bu önlemlerde ayarlamalara gidilebileceği belirtildi.

Hükümet, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün teknik raporlarını dikkate alarak kararnameyi çıkardığını kaydetti. Söz konusu raporlarda nehir debilerinde kademeli bir düşüş ve baraj su seviyelerinde sürekli bir azalma olduğu uyarısı yapılıyor ve bu faktörlerin ülkenin su kaynaklarını tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Raporlarda Pasifik bölgesinin orta ekvator kesiminde etkili olan ve tarım, hayvancılık ve halkın refahı açısından yüksek risk oluşturabilecek El Nino koşullarına da dikkat çekiliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Peru'da 607 Bölgede Su Kıtlığı Acil Durumu - Son Dakika

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