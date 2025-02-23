Peru'da Alışveriş Merkezinde Çökme: 6 Ölü, 78 Yaralı - Son Dakika
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Peru'da Alışveriş Merkezinde Çökme: 6 Ölü, 78 Yaralı

Trujillo'daki Real Plaza Mall'da çökme sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

23.02.2025 09:53
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LİMA, 23 Şubat (Xinhua) -- Peru'da bir alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısının çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi de yaralandı.

Peru devletine ait Andina Haber Ajansı'na göre olay cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Trujillo kentinde bulunan Real Plaza Mall adlı kalabalık bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yaralılardan 48'inin hastanelerde tedavisi sürerken, 30'unun taburcu edildiği, 3'ünün durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

Acil durum ekipleri çökme sonrası derhal olaya müdahale etti ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Yetkililer, çatının doğrudan yemek alanında çocuklara ayrılan bölümün üzerine çöktüğünü belirtti.

Peru Sağlık Bakanlığı ihtiyaç nedeniyle kan bağışı çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Dina Boluarte kapsamlı bir soruşturma başlatılması ve sorumluların ağır cezalara çarptırılması çağrısında bulunarak, "Ekonomik çıkarların insan hayatının önüne geçmesine izin veremeyiz" dedi.

Trujillo Bölge Savcılığı cezai soruşturma başlattı. Öte yandan yetkililer, çöken çatının bakımının uygun şekilde yapılmamış olabileceğini ifade etti.

La Libertad bölge yönetimi iki günlük yas ilan etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Peru'da Alışveriş Merkezinde Çökme: 6 Ölü, 78 Yaralı - Son Dakika

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