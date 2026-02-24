Peru'da Askari Helikopter Kazası: 15 Ölü - Son Dakika
Peru'da Askari Helikopter Kazası: 15 Ölü

24.02.2026 08:58
22 Şubat'ta irtibat kesilen helikopterin enkazı bulundu, 15 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Peru'nun güneyindeki Arequipa bölgesinde, 22 Şubat'ta irtibat kesilen ve 15 kişiyi taşıyan askeri helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi.

Peru Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 22 Şubat'tan bu yana kayıp olan Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin, kalkış noktasından yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Chala ilçesinin kırsal kesiminde düştüğü belirtildi.

Helikopterin Arequipa kentinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenleri kurtarma çalışmalarında görevli olduğu kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri, araçta bulunan 4 mürettebat ve 11 yolcunun tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Arequipa Bölge Emniyet Müdürü General Antonio Lamadrid, basına yaptığı açıklamada, 4 kişilik mürettebat ve 11 sivilin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini aktararak, "Helikopterin enkazı, Arequipa'nın Chala ilçesindeki yerleşim merkezinden uzak bir noktada tespit edildi." diye konuştu.

Peru Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ölen 15 kişiden 7'sinin çocuk olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

