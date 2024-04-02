Peru'da Cumhurbaşkanı Boluarte'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası 6 bakan istifa etti

Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının ardından 6 bakan istifa etti.
Cumhurbaşkanı Boluarte hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından İçişleri Bakanı Victor Torres ve Eğitim Bakanı Miriam Ponce'un da aralarında olduğu 6 bakan, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Torres, gazetecilere yaptığı açıklamada, istifasının ailevi bir meseleden kaynaklandığını belirtirken diğer bakanlar konuya dair bilgi paylaşmadı.
Öte yandan bakanların istifasıyla eş zamanlı olarak çok sayıda farklı partiden milletvekili, "ahlaki yetersizlik" nedeniyle Boluarte'nin görevden alınması talebini içeren dilekçeyi Parlamento'ya sundu.
Boluarte'nin görevden alınması için 130 sandalyeli Parlamento'da 87 kişinin teklif lehine oy kullanması gerekiyor.
İstifa eden bakanların yerine yeni atamalar yapıldı
Boluarte ise söz konusu istifaların ardından 18 bakanlığın bulunduğu ülkede boşalan 6 bakanın yerine yeni isimleri görevlendirdi.
Söz konusu kabine değişikliği kapsamında yeni bakanlar yemin ederek görevine başladı.
Peru'da Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evine yolsuzluk suçlamasıyla baskın
Peru Ulusal Polisi, 31 Mart'ta hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenlemişti.
Savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yapmıştı.
"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.
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