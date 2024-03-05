Peru'da heyelan: Kamyon kağıt gibi ezildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Peru'da heyelan: Kamyon kağıt gibi ezildi

Peru'nun San Mateo bölgesindeki bir dağlık alanda meydana gelen heyelan sonucunda yamaçtan düşen dev kaya parçaları bir kamyonu ezdi. Şoför faciadan kurtulurken, o anlar arkadan gelen diğer kamyonun kamerasına yansıdı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, temizleme çalışmaları 4 saat sürdü.

05.03.2024 19:44  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Peru'da heyelan: Kamyon kağıt gibi ezildi

LİMA - Güney Amerika ülkesi Peru'nun San Mateo bölgesinde yamaçtan düşen dev kaya parçaları bir kamyonu kağıt gibi ezdi. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, şoför faciadan kurtuldu.

Peru'nun San Mateo bölgesindeki bir dağlık alanda heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçası, bir kamyona isabet etti. Kamyon kağıt gibi ezilirken, şoför faciadan kurtuldu. Korku dolu anlar arkadan gelen diğer kamyonun kamerasına yansıdı. Başka bir dev kaya parçası ise yola isabet etti, büyük hasar meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki temizleme çalışmaları 4 saat sürdü.

Yoğun yağışların heyelana yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Güney Amerika, Ulaşım, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da heyelan: Kamyon kağıt gibi ezildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ataşehir Nikah Dairesi'nde Nazmiye-Selahattin Demir çifti evlendi
    20:21 Ataşehir Nikah Dairesi'nde Nazmiye-Selahattin Demir çifti evlendi

    Ataşehir Nikah Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde Nazmiye (Koçar)-Selahattin Demir çifti evet diyerek mutluluğa adım attı. Nikaha CHP Eski milletvekili Gürsel Tekin, Tarık Erandan ve Nisa Sıla Koçar da şahitlik yaparak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Selahattin Demir, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu bir Hareket ve Antrenman Uzmanı iken, Nazmiye Koçar Demir ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu genç bir fizyoterapist. Nikah sonrası düğün yemeği ise Damat Beyin babası Hayati Demir tarafından Kozyatağı Hayati Ocakbaşı'nda verildi. Çift, balayı için Dubai'yi tercih etti.

  • Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların %27'si asılsız çıktı
    20:21 Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların %27'si asılsız çıktı

    Manisa'da 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 1 milyon 552 bin 952 çağrının 429 bin 522'sinin asılsız olduğu belirtildi. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun devamının sağlanması, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

  • Derya Uluğ, KKTC'de sahne aldı ve ev almak istediğini açıkladı
    20:21 Derya Uluğ, KKTC'de sahne aldı ve ev almak istediğini açıkladı

    Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, KKTC'de düzenlenen özel bir tanıtım gecesinde performans sergiledi. Organizasyona bir gün önceden gelen Uluğ, Kuzey Kıbrıs'ta ev beğendi ve bir ev almak istediğini dile getirdi. Ayrıca, uzun süredir birlikte olduğu Asil Gök ile evlenme planları yaptığını ve Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı.


20:07 Ünlü yazarın kaçan oğlu için özür yazısı: Annelik içgüdüsüyle hareket ettim Ünlü yazarın kaçan oğlu için özür yazısı: Annelik içgüdüsüyle hareket ettim
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 20:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Peru'da heyelan: Kamyon kağıt gibi ezildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement