- Peru'da heyelan: Kamyon kağıt gibi ezildi
LİMA - Güney Amerika ülkesi Peru'nun San Mateo bölgesinde yamaçtan düşen dev kaya parçaları bir kamyonu kağıt gibi ezdi. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, şoför faciadan kurtuldu.
Peru'nun San Mateo bölgesindeki bir dağlık alanda heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçası, bir kamyona isabet etti. Kamyon kağıt gibi ezilirken, şoför faciadan kurtuldu. Korku dolu anlar arkadan gelen diğer kamyonun kamerasına yansıdı. Başka bir dev kaya parçası ise yola isabet etti, büyük hasar meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki temizleme çalışmaları 4 saat sürdü.
Yoğun yağışların heyelana yol açmış olabileceği belirtiliyor.
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