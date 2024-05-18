Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı - Son Dakika
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Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı

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Alkol masasında bir kadınla çekilen görüntüleri tartışma yaratan Siirt'in AK Partili Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan Haberler.com'a konuştu. Görüntülerin 7-8 yıl öncesine ait olduğunu söyleyen Özcan suç duyurusunda bulunacağını belirterek, ''Tamamıyla aile ortamı. Görüntülerdeki kadının ailesi de, annesi de orada. Seçimlerde rakibim olan DEVA Partisi adayı İsmail Bilen kaybettiği için yediremedi gururuna. Böyle bir iftira attı.'' dedi.

18.05.2024 19:09
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AK Partili Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, alkol masasında çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Özcan, görüntülerin 7-8 yıl öncesine ait olduğunu belirterek, "Tamamıyla aile ortamı. Görüntülerdeki kadının ailesi de, annesi de orada. Seçimlerde rakibim olan DEVA Partisi adayı İsmail Bilen kaybettiği için yediremedi gururuna. Böyle bir iftira attı. " ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÖZCAN'IN GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATTI

Yerel seçimlerde yüzde 52'lik oyla Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Partili Tayyar Özcan'ın alkollü bir mekanda bir kadınla çekilen görüntüleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Tayyar Özcan'dan da açıklama geldi.

HABERLER.COM'A AÇIKLAMA YAPTI

Haberler.com'a konuşan Tayyar Özcan, görüntülerin 7-8 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Tamamıyla aile ortamı olduğunu belirten Özcan, seçimlerde DEVA Partisi'nin Pervari adayı olan İsmail Bilen'in kaybedince kendisine iftira attığını iddia etti.

"GÖRÜNTÜLER 7-8 YIL ÖNCESİNE AİT"

Özcan şunları söyledi: "Tamamıyla yalan haber. Bilen ailesi var burada bize karşı olan bir aile. Yazılanların hepsi iftira. Bu görüntüler de 7-8 yıl önce çekilen bir görüntü. Ve tamamıyla aile ortamı. Görüntülerdeki kadının ailesi de, annesi de orada. Hepsi iftira. Tamamıyla amaçları yıpratmak.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Bizim orada seçimlerden sonra olay oldu. Karşı taraftan 1 ölü bizden 4 yaralı var. Karşı tarafın, Bilen ailesinin yaptığı bir haber. Bahsi geçen tüm konular, iftira, yalan. Ben suç duyurusunda bulundum. Artık hukuki boyutunu takip edeceğiz. Benim kan davalı olduğum şahıslar basına Suphi Baldug adına konuşma yapmışlar. Ama Suphi Baldug ortada yok. Baldug da suç duyurusunda bulundu. Suphi Baldug şu an Bilen ailesinin yanında.

"SEÇİMİ KAYBEDİNCE İFTİRA ATTI"

İsmail Bilen yerel seçimlerde benim rakibimdi. DEVA Partisi'nin Pervari adayıydı. Kaybettiği için yediremedi gururuna, iftira attı. Bunların ailesi bize oy veren vatandaşımızın önünü kesip dövdüler. Olay büyüyor. Kavgada İsmail Bilen kardeşi silahla vurularak vefat etti. Amaçları şu an beni yıpratmak."

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı

Deva Partisi, İsmail Bilen, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oooo: Görüntüler 7 sene öncesine ait diyorsun İftira neresinde bunun 30 4 Yanıtla
  • Hilmi Kamil Güzel: Aile ortamı derken ... Haklısın adamım Herkes iyi aile çocuğu olacak değil . 25 5 Yanıtla
  • Aysegul Özgü: 7- 8 yıl öncesi diyorsun en son garson maske ile geliyor pandemi dönemine ait görüntü bunlar kim ölmüş yalandan aile ortamı bilmesek tamam 23 3 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Çiçekleri suluyordur 9 0 Yanıtla
  • Osman A: Pandemi 7-8 yıl önce varmıydı yaaa...Garson maskeli.Bide milletin aklıyla alay ediyo 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı - Son Dakika
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