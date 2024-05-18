Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı

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AK Partili Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, alkol masasında çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Özcan, görüntülerin 7-8 yıl öncesine ait olduğunu belirterek, "Tamamıyla aile ortamı. Görüntülerdeki kadının ailesi de, annesi de orada. Seçimlerde rakibim olan DEVA Partisi adayı İsmail Bilen kaybettiği için yediremedi gururuna. Böyle bir iftira attı. " ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÖZCAN'IN GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATTI

Yerel seçimlerde yüzde 52'lik oyla Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Partili Tayyar Özcan'ın alkollü bir mekanda bir kadınla çekilen görüntüleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Tayyar Özcan'dan da açıklama geldi.

HABERLER.COM'A AÇIKLAMA YAPTI

Haberler.com'a konuşan Tayyar Özcan, görüntülerin 7-8 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Tamamıyla aile ortamı olduğunu belirten Özcan, seçimlerde DEVA Partisi'nin Pervari adayı olan İsmail Bilen'in kaybedince kendisine iftira attığını iddia etti.

"GÖRÜNTÜLER 7-8 YIL ÖNCESİNE AİT"

Özcan şunları söyledi: "Tamamıyla yalan haber. Bilen ailesi var burada bize karşı olan bir aile. Yazılanların hepsi iftira. Bu görüntüler de 7-8 yıl önce çekilen bir görüntü. Ve tamamıyla aile ortamı. Görüntülerdeki kadının ailesi de, annesi de orada. Hepsi iftira. Tamamıyla amaçları yıpratmak.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Bizim orada seçimlerden sonra olay oldu. Karşı taraftan 1 ölü bizden 4 yaralı var. Karşı tarafın, Bilen ailesinin yaptığı bir haber. Bahsi geçen tüm konular, iftira, yalan. Ben suç duyurusunda bulundum. Artık hukuki boyutunu takip edeceğiz. Benim kan davalı olduğum şahıslar basına Suphi Baldug adına konuşma yapmışlar. Ama Suphi Baldug ortada yok. Baldug da suç duyurusunda bulundu. Suphi Baldug şu an Bilen ailesinin yanında.

"SEÇİMİ KAYBEDİNCE İFTİRA ATTI"

İsmail Bilen yerel seçimlerde benim rakibimdi. DEVA Partisi'nin Pervari adayıydı. Kaybettiği için yediremedi gururuna, iftira attı. Bunların ailesi bize oy veren vatandaşımızın önünü kesip dövdüler. Olay büyüyor. Kavgada İsmail Bilen kardeşi silahla vurularak vefat etti. Amaçları şu an beni yıpratmak."