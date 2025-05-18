Pervin Buldan ve Avukat Öcalan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile avukat Özgür Erol, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na hareket etti.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı" denildi.
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