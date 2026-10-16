Peşaver'de okulun çatısı çökmesinde 35 kişi öldü, eyalet özel okulları denetleyecek

Peşaver'de okulun çatısı çökmesinde 35 kişi öldü, eyalet özel okulları denetleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Peşaver'in Afridi Abad bölgesindeki Al-Khair özel okulunun çatısı, dün dersliklerdeki öğrencilerin üzerine çöktü; 34 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Eyalet hükümeti tüm özel okulların denetlenmesini istedi, okul sahibi gözaltına alındı.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir özel okulun çatısının çökmesi sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, eyaletteki tüm özel okulların denetlenmesi talimatı verildi.
Hayber Pahtunhva eyalet hükümeti, dün Peşaver kentindeki Al-Khair isimli özel okulun çatısında meydana gelen çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlattığını ve eyaletteki tüm özel okulları denetleme talimatı verdiğini duyurdu.
Talimata göre, eyalet genelindeki özel okul binalarının çatı, tavan, duvar, kolon gibi birçok bölümünü denetlemek üzere ilçe komiteleri kurulacak ve bulgular ile öneriler üç gün içinde eyalet hükümetine sunulacak.
Okulun sahibi Muhammad Khan gözaltına alınırken Peşaver Emniyet Müdürü Saeed Ahmed, binanın yapısal olarak zayıf olduğunu ve Khan'ın polislere, son yağmurların çatılardan birini zayıflattığını söylediğini aktardı.
Peşaver'deki acil durum servislerinin sözcüsü Bilal Faizi ise ekiplerin ihbarın ardından beş dakika içinde olay yerine ulaştığını ve operasyon sona erdiğinde enkaz altında mahsur kalan herkesin çıkarıldığını söyledi.
Faizi, kurtarma ekiplerinin enkazdan en az 40 çocuğu sağ çıkardığını bildirdi.
Peşaver kentinin Afridi Abad bölgesinde dün bir özel okulun çatısı, öğrencilerin dersliklerde bulunduğu sırada çökmüştü.
Olayda, 34 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetmişti.
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