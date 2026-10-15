Peşaver'de özel okulun çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Peşaver'de özel okulun çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan'ın Peşaver kentinde özel okulun çatısı çökünce ilk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Yetkililer yaralılardan bazılarının kritik olduğunu, çocukların 13 yaş ve altında bulunduğunu ve enkaz çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Pakistan'ın Peşaver kentinde özel okulun çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si öğrenci 28 kişi hayatını kaybetti.

Yerel sağlık yetkilileri, Peşaver kentinde özel okulun çatısının çökmesi nedeniyle 27 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiğini, yaralı ve enkaz altında kalanlar olduğunu belirtti.

Yetkililer yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu, yaşamını yitiren ve yaralanan çocukların 13 yaş ve altında bulunduğunu kaydetti.

Hastanede yaralılara müdahale için acil durum ilan edilirken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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