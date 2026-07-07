Peskov: Barış İçin Diplomatik Çözümü Tercih Ediyoruz - Son Dakika
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Peskov: Barış İçin Diplomatik Çözümü Tercih Ediyoruz

07.07.2026 14:06
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın barışçıl çözüme yanaşmaması durumunda operasyonun süreceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın gerekli kararları kabul ettiğinde meselenin barış yoluyla çözülebileceğini belirterek, "Meselenin siyasi diplomatik yollarla çözülmesini tercih ediyoruz. Kiev yönetiminin barışçıl çözüme yanaşmaması durumunda, hedeflerimize ulaşana kadar özel askeri operasyon devam edecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna krizine değinen Peskov, Kiev'in kendisini savunmak için Batı'dan sürekli yeni silah talep ettiğine dikkati çekti.

Peskov, "Bu, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşımını engellemeyecek. Bununla birlikte meselenin siyasi diplomatik yollarla çözülmesini tercih ediyoruz. Kiev yönetiminin, barışçıl çözüme yanaşmaması durumunda, hedeflerimize ulaşana kadar özel askeri operasyon devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD tarafıyla bu konuda temas halinde olduklarını aktaran Peskov, "Amerikalıların, durumun barışçıl çözümüne ulaşılmasına yönelik girişimlerinin başarıyla sonuçlanacağını umuyoruz. Buna açığız." diye konuştu.

Rus ordusunun, Ukrayna'da yeni topraklar ele geçirmeye devam ettiğini aktaran Peskov, güvenlik bölgesinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Peskov, "Kiev yönetimi, iyi niyet göstererek gerekli önemli kararları kabul etmeye hazır olduğunda, her şey barış yolunda ilerleyebilir." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan ve 2 gün sürecek NATO Ankara Zirvesi'nin ilgilerini çektiğini vurgulayan Peskov, zirveyle ilgili tüm haberleri ve açıklamaları takip ettiğini söyledi.

Peskov, "Zirvenin hazırlığı kapsamında ülkemizle ilgili yapılan çok sayıda açıklama duyduk. Maalesef, yapıcı etkileşim ve diyalogla ilgili değil aksine çatışmacı nitelikteki açıklamalar yapıldı. Zirvede, hangi belgelerin imzalanacağını, hangi açıklamaların yapılacağını, ikili ilişkilerde nelerin ele alınacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peskov: Barış İçin Diplomatik Çözümü Tercih Ediyoruz - Son Dakika

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