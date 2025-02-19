Pestisit Kalıntısı Nedeniyle Geri Dönüşlerde %35 Azalma

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Pestisit kalıntısı sebebiyle geri dönen ürünler için söylüyorum; yaklaşık yüzde 35 oranında bir azalma var. Gün geçtikçe de bu oran azalmaya devam edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, pestisit nedeniyle ihraç edildiği ülkelerden geri dönen tarım ürünlerine ilişkin, "Geriye dönen ürünlerin tamamının pestisitten kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Bunların bir kısmı da aflatoksin dediğimiz, küflenmeye bağlı üründe meydana gelen değişiklikler olabiliyor. Bunlarla ilgili bütün denetim süreçlerini daha da sıkılaştırdık. Eğer herhangi bir firmanın 2'den fazla ürünü geri dönmüşse hem paketleme tesisinde ya da tarlada hem de son artık yurt dışına çıkmadan gümrükte mutlaka bir yeni analiz yapıyoruz. 2 kez analiz yaparak gönderiyoruz ki bu konuda pestisit kalıntısı sebebiyle geri dönen ürünler için söylüyorum; yaklaşık yüzde 35 oranında bir azalma var. Gün geçtikçe de bu oran azalmaya devam edecek" dedi.

Yumaklı, pestisit tespit edilen ürünlerin nasıl imha edildiğine dair soru üzerine, "Bu konuda duyuru da yaptım, nerede imha edildiğini de söyledim. Eğer bakanlığımızın sosyal medya hesaplarına bakarsanız orada nasıl imha edildiğini de görürsünüz. Bizim çağrımızı da görürsünüz" cevabını verdi.