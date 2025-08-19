Pestisitler Alzheimer'a Neden Olabilir mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pestisitler Alzheimer'a Neden Olabilir mi?

Pestisitler Alzheimer\'a Neden Olabilir mi?
19.08.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Serdar Altun, pestisitlerin Alzheimer üzerindeki etkilerini araştırdı ve önemli bulgular elde etti.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Altun, pestisitin Alzheimer nedeni olup olmadığını araştırdı.

Altun, pestisit (böcekler, kemirgenler, mantarlar, istenmeyen bitkiler ve yabani otlar dahil olmak üzere zararlıları yok etmek için uygulanan kimyasal bileşikler) içerikli ilaçların etkilerini ortaya koymak için 1 yılı aşkın bilimsel bir çalışma yaptı.

Deney hayvanlarını gruplara ayıran Altun, pestisit başlığı altında tarımsal ilaç uygulananlar ile uygulanmayanlar üzerinde etkileri karşılaştırdı.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen çalışmanın sonuçları, "Sıçanlarda Alzheimer ile İlişkili Nörodejenerasyon Üzerinde Uzun Süreli Deltamethrin Maruziyetinin Etkisi" adlı makaleyle ABD merkezli "Experimental Neurology" dergisinde yayımlandı.

Prof. Dr. Altun, AA muhabirine, ilaçlar uygulanırken kullanılan basit eldiven ve maskelerin maruziyeti engellemediğini söyledi.

Altun, "Yapılan bazı çalışmalarda istatistiksel olarak pestisit kullanan tarım işçilerinde demans başlığı altında görülen hastalıkların daha fazla olduğu belirlenmişti ancak bunun net bilimsel verilerle ortaya konduğu bir çalışma yoktu. Boşluğu doldurmak bu çalışmayı yaptık." dedi.

Tarımsal ilaçlara fazla maruziyetin hayati riskler oluşturduğuna dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Demans dediğimiz hastalıklar merkezi sinir sistemindeki hasarlardır. Çalışmada spesifik olarak özellikle Alzheimer markörleri (Hastalık tanısı için kullanılan özel kimyasallar) yönünden baktık. Doz verirken metan ve öldürücü dozları belliydi, bunların 10'da 1'i kadar doz verdik, bunun da yarısını düşük verdik, bu bilimsel bir yöntem. Doz fazla olduğunda Alzheimer markörlerinin daha fazla aktif olduğunu ortaya koyduk. Çalışmada kontrol grubuyla uygulama yaptığımızınkinin farkını ve dozu artırdığımızda hastalık markörlerinin hızlı şekilde arttığını ortaya koyduk. Farelere oral yolla bu kimyasalı kronik ama düşük dozlarda uyguladık ve farelerden aldığımız beyin dokularında Alzheimer özel spesifik markörlerin belirlenmesi amacıyla güncel bilimsel yöntemleri kullandık. Çalışma sonunda net şekilde pestisitin Alzheimer markörlerini aktif ettiğini ve bu hayvanlarda bu tarz hastalıklara sebep olduğunu ortaya koyduk."

"Sürekli maruziyet demans hastalıklarına yol açabiliyor"

Prof. Dr. Serdar Altun, hastalığın etki ve sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ratlarda (farelerde) patolojik olarak beyindeki hasarı ortaya koyuyoruz ama bunun hareket deneyi kısımları da var. Hayvanlara ilaç uyguladığında kronik devreye doğru gittiğimizde uyuşukluk, isteksizlik, hareketsizlik gördük. Normalde çok kolay geçebildikleri labirent ve hareket deneylerinde uygulama yaptıklarımızın doğru yapamadığını tespit ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda pestisit kronik dozda sürekli maruziyetin Alzheimer benzeri demans hastalıklarına yol açabileceğini net şekilde ortaya koyduk. Yaptığımız bu çalışmayla tarımsal alanda kullanılan ilaçların Alzheimerın oluşmasında pozitif rol alacağını net şekilde ortaya koyduk."

Hastalığın oluşmaması için öneride bulunan Altun, "Bu işin çözümü doğal yöntemler. Verim odaklı değil de daha kaliteli, kendini genetik olarak koruyabilen ata tohumlarına ve bu tarz doğal tarıma dönebilirsek bu pestisit kullanımından zamanla tamamen vazgeçeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pestisitler Alzheimer'a Neden Olabilir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:32:30. #7.11#
SON DAKİKA: Pestisitler Alzheimer'a Neden Olabilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.