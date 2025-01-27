Pete Hegseth, Savunma Bakanı Olarak Göreve Başladı - Son Dakika
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Pete Hegseth, Savunma Bakanı Olarak Göreve Başladı

Pete Hegseth, Savunma Bakanı Olarak Göreve Başladı

Yeni Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'da açıklamalarda bulunarak önceliklerini duyurdu.

27.01.2025 19:46
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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato'da ataması onaylanıp yemin ettikten sonra bugün ilk mesai için Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına geldi.

Hegseth'i bina girişinde ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr. karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Hegseth, Pentagon'da olmaktan gurur duyduğunu belirterek, öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Hegseth, "Pentagon içindeki Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) uygulamasını kaldırmak, Kovid-19 zorunlulukları nedeniyle ordudan atılan birlikleri geri getirmek, Amerika için Demir Kubbe oluşturmak.. Tam olarak desteklediğimiz bu konularda daha fazla yürütme emri geliyor. Bunlar hızla gerçekleşiyor." diye konuştu.

Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik politikasına da işaret eden Hegseth, Pentagon'un bu konuda güney sınırı için "ne gerekiyorsa" yapacağını söyledi.

Hegseth, daha önce Afganistan'dan kaotik şekilde çekilme ve ordu içindeki DEI uygulamaları nedeniyle Genelkurmay Başkanı Brown ve diğer üst düzey yetkilileri kovacağına dair açıklamasının sorulması üzerine, "Şu anda onun yanında duruyorum ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye yanıt verdi.

Senato'da 24 Ocak'ta yapılan ve 50-50'lik beraberlikle sonuçlanan Hegseth'in onay oylaması, aynı zamanda ABD Senatosu Başkanı olan Başkan Yardımcısı JD Vance'ın oyuyla denge lehine bozulmuş ve Hegseth, ertesi gün yemin ederek ABD Savunma Bakanı olarak göreve başlamıştı.

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından Hegseth'in işe alkollü gitme iddialarının yanı sıra ismi açıklanmayan bir kadına 2017'de California'daki bir otel odasında cinsel saldırıda bulunduğu gündeme gelmiş, Hegseth olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunurken, Senato'daki onay oturumunda söz konusu kadına 50 bin dolar ödediğini itiraf etmişti.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pete Hegseth, Savunma Bakanı Olarak Göreve Başladı - Son Dakika

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