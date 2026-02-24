Peter Attia, Epstein belgeleri yüzünden CBS'den istifa etti

Kanada asıllı ABD'li tanınmış doktor Peter Attia, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgelerinde yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından CBS News kanalındaki yorumculuk görevinden istifa etti.

Epstein soruşturması kapsamında ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan belgelerin yankıları sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, belgelerde Epstein ile birçok kez "müstehcen yazışmalarda" bulunduğu görülen Attia, CBS News kanalındaki yorumculuk görevinden istifa etti.

Doktorun sözcüsü, yaptığı açıklamada, Attia'nın CBS News kanalındaki görevinin yeni olduğunu ve "henüz anlamlı bir şekilde başlamadığını" belirterek, Attia'nın kanalda yürütülen önemli çalışmalarda "dikkat dağınıklığı yaratmamak" için geri çekildiğini belirtti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.