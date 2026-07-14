Peter Nygard Suçlu Bulundu - Son Dakika
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Peter Nygard Suçlu Bulundu

14.07.2026 11:54
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Moda tasarımcısı Peter Nygard, cinsel saldırı ve zorla alıkoymadan suçlu bulundu, 11 yıl hapis cezası aldı.

Kanada'da moda sektöründe önde gelen isimlerden biri olan eski iş insanı Peter Nygard'ın, cinsel saldırı ve zorla alıkoymadan suçlu bulunduğu bildirildi.

CBC'nin haberine göre, Kanada'da Nygard'a yönelik "cinsel saldırı ve zorla alıkoyma" suçlamalarına ilişkin dava görüldü.

Buna göre, Nygard suçunu kabul etti ve savunma için bir delil sunmadı. Mahkeme de Nygard'ı suçlu buldu.

11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Giyim markası Nygard International'ın kurucusu Nygard, ABD ve Kanada'da serveti ve nüfuzunu kullanarak uzun yıllar boyunca kadınlara cinsel saldırıda bulunmak ve kadın ticareti yapmakla suçlandı.

Nygard, 2020'de ABD makamlarının şirketin New York'taki merkezine baskın düzenlemesinin ardından yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.

Eski iş insanı 2023'te ise 4 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Toronto'da 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nygard'ın, Kanada'daki davaları sonuçlandığında ABD'ye iade edilmesi beklenirken, avukatları sağlık gerekçesiyle karara itiraz edileceğine işaret etti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Dünya, Moda, Suç, Son Dakika

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