Peter Thiel, ABD'nin İran savaşını eleştirerek 'bunu yapmamamız gerekiyordu' dedi - Son Dakika
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Peter Thiel, ABD'nin İran savaşını eleştirerek 'bunu yapmamamız gerekiyordu' dedi

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Palantir kurucu ortağı Peter Thiel, 12 Ekim'deki özel etkinlikte ABD'nin İran'la savaşına şüpheyle yaklaşarak 'Bence bunu yapmamamız gerekiyordu.' dedi. Thiel İran geriliminde 'birçok hata yapıldığını' belirtirken ABD Başkanı Trump dün savaşı savundu.

Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortaklarından milyarder Peter Thiel, ABD'nin İran ile savaşına şüpheyle yaklaştığını belirterek "Bence bunu yapmamamız gerekiyordu." dedi.

Politico'nun haberine göre Thiel, 12 Ekim'de katıldığı özel bir etkinlikte ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı eleştirdi.

"Savaşa karşı şüpheliyim. Bence bunu yapmamamız gerekiyordu." ifadesini kullanan Thiel, İran ile gerilimde "birçok hata yapıldığını" belirtti.

Thiel, "Belki sert gücümüz yoktur. Belki yumuşak güç savaşını kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınına göre Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası döneminde, Silikon Vadisi'nde, kendisine destek veren ilk isimlerden biri olarak tanınan milyarder Thiel, seçim kampanyasına hem dolaylı hem de doğrudan büyük miktarda bağış yapmasıyla hatırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la savaşa girmesinin sebebinin Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu kaydederek, bunun "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA
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