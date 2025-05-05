Petra Antik Kenti'nde Sel: Yüzlerce Turist Tahliye Edildi - Son Dakika
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Petra Antik Kenti'nde Sel: Yüzlerce Turist Tahliye Edildi

Ürdün'deki Petra'da sel nedeniyle yüzlerce turist tahliye edildi, yaralı yok.

05.05.2025 11:01
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AMMAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün'deki Petra antik kentinde meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce turist tahliye edildi.

Petra Arkeoloji Parkı ve Turizm Komisyonu Üyesi Yazan Mahadin, Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada pazar günü meydana gelen olayda yaralanan olmadığını ve kurtarma ekiplerinin tahliye sırasında turistlere yardım ettiğini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan antik kente giriş biletlerinin satışı tedbiren durduruldu. Mahadin, günün erken saatlerinde Petra'yı toplam 1.785 turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Resmi Ürdün televizyonu, ülkenin farklı bölgelerinde vadiler ve alçak alanların sular altında kalmasına neden olan şiddetli sel sularının görüntülerine yer verdi. Yetkililer yoğun yağışlara, sıcaklıkların düşmesine ve kuvvetli rüzgarlara yol açan dengesiz hava koşullarının sele yol açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Petra Antik Kenti'nde Sel: Yüzlerce Turist Tahliye Edildi - Son Dakika

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