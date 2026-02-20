Petro'dan Asgari Ücret Eylemi Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifinin Danıştay tarafından reddedilmesi nedeniyle halkı eylem yapmaya çağırdı.

Petro, ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük şehirde halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Başkent Bogota'da göstericilerin ana yolları ulaşıma kapatması nedeniyle toplu ulaşımda ve trafikte aksamalar yaşandı.