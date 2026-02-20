Petro'dan Asgari Ücret Eylemi Çağrısı - Son Dakika
Son Dakika

Petro'dan Asgari Ücret Eylemi Çağrısı

20.02.2026 10:04
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Danıştay'ın asgari ücrete zam teklifini reddetmesi üzerine halkı eyleme çağırdı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifinin Danıştay tarafından reddedilmesi nedeniyle halkı eylem yapmaya çağırdı.

Petro, ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük şehirde halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Başkent Bogota'da göstericilerin ana yolları ulaşıma kapatması nedeniyle toplu ulaşımda ve trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA

11:56
11:54
11:47
11:32
11:26
10:53
