Petro'dan CNE'ye Darbe İddiası - Son Dakika
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Petro'dan CNE'ye Darbe İddiası

Cumhurbaşkanı Petro, seçim kampanyasındaki usulsüzlük iddialarına karşı CNE'yi hükümete darbe yapmakla suçladı.

09.10.2024 07:17
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 2022'deki seçim kampanyasında "usulsüzlük" yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasına karar veren Ulusal Seçim Konseyini (CNE) hükümetine darbe yapmakla suçladı.

Ulusa sesleniş konuşmasında CNE'nin iddialarına tepki gösteren Petro, hükümetine karşı darbe planları yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bugün Kolombiya Cumhurbaşkanının anayasal tam dokunulmazlığı ihlal edildi. Bugün 11 milyonu aşkın vatandaşın oyunu demokratik şekilde alan cumhurbaşkanına karşı darbenin ilk adımı atılmıştır. Ülke tarihinde demokrasimiz en büyük sınamalardan biriyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

CNE'nin yetkisinin dışına çıkarak siyasi bir karar aldığını savunan Petro, "Yaşananlar bugün temsil ettiğim kurumsallığı tehlikeye atıyor." şeklinde konuştu.

Petro, 2022'deki seçim kampanyası süresince yaptıkları harcamaların makbuzunu tuttuklarını ve CNE'nin kendi yaptırdığı denetimlerde de bunun onaylandığını kaydetti.

Ülke demokrasisinin güçlendirilmesi ve savunulması için halkı seferber olmaya davet eden Petro, güvenlik güçlerinden sivil halkın eylemlerine karşı saygılı olmalarını istedi.

Süreç

CNE, Cumhurbaşkanı Petro'nun 2022'deki seçim kampanyasında "usulsüzlük" yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasına karar vermişti.

CNE Başkanı Cesar Lorduy, basına yaptığı açıklamada, Petro'nun 2022 seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle oy çokluğuyla suç duyurusunda bulunulması kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Petro'nun seçim kampanya sorumlusu Ricardo Roa ve ekibinin, yasal harcama limitlerini aştıkları ve bu harcamaları beyan etmedikleri öne sürülüyor.

Soruşturmanın sonucunda, 2022 seçimlerinin adil ve şeffaf şekilde yürütülüp yürütülmediğinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Kolombiya'da 29 Mayıs 2022'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 40,34 ile en çok oyu alan Petro, 19 Haziran'daki ikinci tur seçimlerini de 50,44 ile kazanarak zafere ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan CNE'ye Darbe İddiası - Son Dakika

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