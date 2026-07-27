Petro'dan İsrail'e Soykırım Uyarısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş yönetimin İsrail ile ilişkileri güçlendirme kararına ilişkin "soykırım" uyarısında bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail'in Bogota Büyükelçisi olarak atadığı Vivian Aisen'in profilini eleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden kadınlara dikkati çeken Petro, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın eşitliği için mücadele eden bir anne, kucağında çocuklarıyla birlikte on binlerce Filistinli kadının füzelerle katledilmesine asla izin vermezdi. Tanrı'ya layık değiller. Daha önce de söylediğim gibi, Tanrı'nın seçtiği bir halk yoktur, ne ABD halkı ne de İsrail halkı Tanrı tarafından seçilmiş halklardır. Tanrı'nın seçtiği halk, tüm insanlıktır. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu insanlığa karşı suç işlemiştir."

Petro, paylaşımında, Abelardo de la Espriella'nın Los Angeles'ta Bautista kardeşlerle işbirliği yaparak halkın iradesini etkileyen algoritmalardan yararlandığını öne sürerek, bu nedenle Espriella'nın "soykırımcıların suç ortağı" haline geldiğini savundu.

Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Espriella, 7 Ağustos'ta görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Seçimi, iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın önünde az farkla kazanan sağ görüşlü Abelardo de la Espriella, görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Petro, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Espriella'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Petro, 23 Mayıs 2024'te Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için talimat vermişti.

Kolombiya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.