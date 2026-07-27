Petro'dan İsrail'e Soykırım Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petro'dan İsrail'e Soykırım Uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, yeni yönetimin İsrail ile ilişki güçlendirme kararını eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş yönetimin İsrail ile ilişkileri güçlendirme kararına ilişkin "soykırım" uyarısında bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail'in Bogota Büyükelçisi olarak atadığı Vivian Aisen'in profilini eleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden kadınlara dikkati çeken Petro, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın eşitliği için mücadele eden bir anne, kucağında çocuklarıyla birlikte on binlerce Filistinli kadının füzelerle katledilmesine asla izin vermezdi. Tanrı'ya layık değiller. Daha önce de söylediğim gibi, Tanrı'nın seçtiği bir halk yoktur, ne ABD halkı ne de İsrail halkı Tanrı tarafından seçilmiş halklardır. Tanrı'nın seçtiği halk, tüm insanlıktır. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu insanlığa karşı suç işlemiştir."

Petro, paylaşımında, Abelardo de la Espriella'nın Los Angeles'ta Bautista kardeşlerle işbirliği yaparak halkın iradesini etkileyen algoritmalardan yararlandığını öne sürerek, bu nedenle Espriella'nın "soykırımcıların suç ortağı" haline geldiğini savundu.

Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Espriella, 7 Ağustos'ta görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Seçimi, iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın önünde az farkla kazanan sağ görüşlü Abelardo de la Espriella, görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Petro, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Espriella'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Petro, 23 Mayıs 2024'te Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için talimat vermişti.

Kolombiya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kolombiya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan İsrail'e Soykırım Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Suriye’den İsrail açıklaması Gündem yaratacak Türkiye detayı Suriye'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
LGS’de geri sayım Tercihler bugün sona eriyor LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor

22:56
Galatasaray, Venezia’ya çok farklı kaybetti
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti
22:18
Malatya’da işçi yatakhanede asılı bulundu
Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu
22:12
Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak Özgür Özel’den “İmamoğlu“ çıkışı
Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı
20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 00:50:26. #7.13#
SON DAKİKA: Petro'dan İsrail'e Soykırım Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.