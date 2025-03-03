Petro'dan Marihuananın Yasallaşması Talebi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongre'den marihuananın yasallaştırılmasını istedi.

Petro, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, marihuana kullanımının serbest bırakılması halinde ülkede şiddetin azalacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Kolombiya Kongresi'nden marihuananın yasallaştırılmasını ve bu ürünün şiddetten arındırılmasını istiyorum. Kolombiya'da marihuananın yasaklanması yalnızca şiddeti körüklüyor." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kartelleriyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Petro, "Bugün Pablo Escobar'ın dönemine kıyasla çok daha güçlü karteller var. Mafya örgütlerinin güçlenmesi, yasağın ve alternatif önlemlerin yokluğunun başarısızlığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, koka yaprağının yalnızca kokain üretimi için değil, başka amaçlarla kullanımının da yasaklanmasına son verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetim, kokainle mücadelede tüm ülkelerle tam işbirliği içinde olmaya devam edecektir. Çabalarımızı büyük sevkiyatlara ve küresel düzeyde üst düzey kokain ve kara para aklama patronlarına odaklıyoruz ve odaklamaya devam edeceğiz."

Suç çetesi Clan del Golfo ile birçok uyuşturucu karteli arasındaki bağlantıları sağlayan "Mou" lakaplı Namoussi Mounir'in ülkenin Barranquilla kentinde yakalandığını bildiren Petro, bu kişi hakkında Belçika'da yakalama kararı bulunduğunu aktardı.